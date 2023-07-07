Суспільство

Редактор Washington Post розповіла, що залишилося за кадром інтерв’ю Залужного

7 Липня 2023 18:51
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Залужний

Редактор американського видання Washington Post Ізабель Хуршидян розповіла про нещодавнє інтерв’ю з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Журналісти намагалися отримати коментарі українського головкома півтора року. Про це повідомляється в сюжеті Сніданок з 1+1.

«Генерал жартував, був легкий і розслаблений. Мені здалося, абсолютно налаштований на відвертість», — ділиться Хуршидян.

Зазначається, що контрнаступ — це єдине, що збивало легкість і розслабленість. «Війна — це не шоу, за яким стежить увесь світ», говорив Залужний директору українського бюро Washington Post.

Ізабель, посилаючись на свої дані  вказує, що подібних літаків F-16 не дочекатися як мінімум до осені.

«Завдяки тому, що я почула, американці побачать Залужного не просто як привітного чи приємного військового, вони побачать його як людину, яка робить усе можливе в ситуації, що склалася, знищує стільки росіян, скільки може. І це мене вразило в інтерв’ю найбільше», — каже Ізабель.


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