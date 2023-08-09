Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень, – Генштаб

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам.

Внаслідок російських терористичних атак нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це зокрема Володимирівка, Сеньківка, Ясна Поляна, Грем’яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина Буда, Бунякине, Волфине, Велика Писарівка Сумської області та Стрілеча, Пильна, Гатище, Бударки, Бологівка на Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону та відбили атаки противника в районі Синьківка Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Новокалинове, Авдіївка та Сєверне Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне Запорізької.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Ольгівське, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янаське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив авіаційні удари в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Зміївка, Ольгівка, Микілське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.