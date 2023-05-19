Повітряні сили знищили три “Калібри” і 16 безпілотників

Повітряні сили вночі 19 травня знищили 19 з 22 російських “Шахедів” та 3 з 6 “Калібрів”, які окупанти випустили по України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів”, – йдеться у повідомлені.

Окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами “Shahed-136/131” та крилатими ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі.

Загалом було зафіксовано пуски 22 “Шахедів” та шести “Калібрів”.