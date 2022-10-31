Суспільство

Повітряні сили знищили 44 крилаті ракети

31 Жовтня 2022 10:11
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війна, ппо

31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), повідомляють Повітряні Сили.

44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил:

  • Повітряне командування “Центр” – 18,
  • Повітряне командування “Південь” – 12,
  • Повітряне командування “Схід” – 9,
  • Повітряне командування “Захід”– 5.

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