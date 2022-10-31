Суспільство

Повітряні сили знищили 44 крилаті ракети 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), повідомляють Повітряні Сили. 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил: Повітряне командування “Центр” – 18,

Повітряне командування “Південь” – 12,

Повітряне командування “Схід” – 9,

Повітряне командування “Захід”– 5. Поділитися:



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