Повітряні сили знищили 44 крилаті ракети

31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.
Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), повідомляють Повітряні Сили.
44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил:
- Повітряне командування “Центр” – 18,
- Повітряне командування “Південь” – 12,
- Повітряне командування “Схід” – 9,
- Повітряне командування “Захід”– 5.
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