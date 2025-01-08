Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових

Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги, спрямовані на підвищення компетентності військовослужбовців у екстремальних умовах.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Нові стандарти включають:

Базовий стандарт підготовки, який охоплює надання допомоги при кровотечах, травмах, опіках, гіпотермії та евакуацію постраждалих.

Розширений стандарт для стрільців-санітарів, сержантів та офіцерів, з акцентом на забезпечення дихальних шляхів, переміщення постраждалих та евакуацію.

“Навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляційних занять у польових умовах з імітацією бойової обстановки. Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп’ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки”, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони запевняють, що впровадження цих стандартів забезпечить “високий рівень підготовки військових, що дозволить їм ефективно надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій та інших екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та здоров’я своїх побратимів”.