Суспільство

Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових
8 Січня 2025 13:39
читать на русском →
Моменти занять з тактичної медицини в 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр
Моменти занять з тактичної медицини в 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр

Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги, спрямовані на підвищення компетентності військовослужбовців у екстремальних умовах.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Нові стандарти включають:

  • Базовий стандарт підготовки, який охоплює надання допомоги при кровотечах, травмах, опіках, гіпотермії та евакуацію постраждалих.
  • Розширений стандарт для стрільців-санітарів, сержантів та офіцерів, з акцентом на забезпечення дихальних шляхів, переміщення постраждалих та евакуацію.

“Навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляційних занять у польових умовах з імітацією бойової обстановки. Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп’ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки”, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони запевняють, що впровадження цих стандартів забезпечить “високий рівень підготовки військових, що дозволить їм ефективно надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій та інших екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та здоров’я своїх побратимів”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Січня 2025 17:03

Наслідки обстрілу Запоріжжя: одна людина загинула, десятки поранених (фото)
8 Січня 2025 16:37

ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ разом з підлеглими
8 Січня 2025 16:15

ЗСУ завдали удару по штабу 8-ї армії РФ на Донеччині, – Генштаб
8 Січня 2025 13:50

Росіяни продовжують “сафарі” на жителів Херсонщини
8 Січня 2025 13:39

Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки