Розстріл родини за $6 тисяч: суд покарав зловмисників довічним ув’язненням

Суд у Чернігівській області виніс вирок трьом учасникам банди, які у травні 2023 року жорстоко вбили сім’ю з Києва заради $6 тисяч. Усіх засуджено до довічного ув’язнення.

За даними Офісу генерального прокурора, колишній військовослужбовець організував злочинну групу, до якої залучив двох цивільних. Під виглядом продажу автомобіля вони заманили потерпілого на покинуту заправну станцію. Чоловік прибув разом із дружиною та 4-річним сином.

“Готуючись до вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату та вирушили на зустріч.

Біля лісопосадки вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засуджені закопали тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік та підпалили їх транспортний засіб”, – повідомляє прокуратура.

Знищена автівка та члени злочинної банди / Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд визнав обвинувачених винними за статтями про умисне вбивство, бандитизм, незаконне зберігання зброї та наркотиків, викрадення авто та знищення майна.

Злочинців також зобов’язали виплатити родичам загиблих 30 мільйонів гривень компенсації.