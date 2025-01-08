Одіозний бізнесмен Ілон Маск назвав прем’єр-міністра Канади “дівчинкою”

Ілон Маск назвав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо “дівчинкою” у відповідь на його повідомлення про суверенітет Канади.

“Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож не має значення, що ти кажеш”, — зазначив Маск у коментарі під постом Трюдо.

Нагадаємо, Трюдо відповів на заяви майбутнього президента США Дональда Трампа щодо приєднання Канади до США:

“Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та громади в обох наших країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці”, — зазначив Трюдо.

Трамп у різдвяному привітанні назвав прем’єр-міністра Канади губернатором і заявив, що якщо канадські території стануть 51-м штатом США, то податки для канадців знизяться більш ніж на 60%.