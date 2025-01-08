Командувач Сухопутних військ розповів про ситуації у 155 бригаді “Анна Київська”

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий прокоментував ситуацію із самовільним залишенням частини (СЗЧ) у новоствореній 155-й бригаді імені Анни Київської. За його словами, хоча проблеми існують, масових випадків залишення бойових позицій не було, а прирівнювання СЗЧ до дезертирства є “підміною понять”.

Головною причиною СЗЧ Драпатий назвав низьку ефективність і мотивацію командирів середньої ланки, які безпосередньо керують особовим складом. Командувач наголосив, що працює над пошуком нових офіцерів для посилення керівництва бригади, а також нагадав про впровадження спеціальної гарячої лінії для зворотного зв’язку з військовими.

«Тут немає простого рецепту — треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних Силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу», — наголосив Драпатий.

Водночас командувач подякував журналістам за висвітлення проблем, підкресливши, що перші бойові дії є важким випробуванням для новоствореної бригади. “155-та бригада імені Анни Київської — перспективна. Попри всі складнощі, я впевнений, що вона проявить себе як незламна бойова одиниця”, — додав він.

Новоствореній 155 бригаді шукають командирів, охочих закликають звертатися за електронною адресою: [email protected] .

. Для бійців 155 155 ОМБр імені Анни Київської створили гарячу лінію 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5). Вона працює з 09:00 до 18:00 щоденно.

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що з моменту формування бригади її залишили близько 1700 військових, зокрема 50 чоловік втекли під час навчань у Франції. Він охарактеризував процес формування як “організаційний хаос”.