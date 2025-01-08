Нацбанк спростував інформацію про блокування карток за часте зняття готівки

Національний банк України спростував повідомлення про блокування банківських рахунків за часте зняття готівки.

Як зазначено в заяві НБУ, низка медіа та Telegram-каналів поширила інформацію, що українцям можуть заблокувати рахунки за часте зняття готівки (більше трьох разів на місяць) у великих сумах або за використання готівкових кредитів. Інформація базувалася на так званих “рекомендаціях Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу”.

У Нацбанку підкреслили, що це неправда. В офіційних документах НБУ немає вимог щодо блокування рахунків за такі операції. Банки й інші фінансові установи продовжують перевірку своїх клієнтів виключно згідно з чинним законодавством і з використанням ризик-орієнтованого підходу.

Національний банк закликав громадян довіряти тільки офіційним джерелам і не піддаватися на фейкові новини.