Суспільство

Нацбанк спростував інформацію про блокування карток за часте зняття готівки
8 Січня 2025 11:46
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Ілюстративне фото / УНІАН
Ілюстративне фото / УНІАН

Національний банк України спростував повідомлення про блокування банківських рахунків за часте зняття готівки.

Як зазначено в заяві НБУ, низка медіа та Telegram-каналів поширила інформацію, що українцям можуть заблокувати рахунки за часте зняття готівки (більше трьох разів на місяць) у великих сумах або за використання готівкових кредитів. Інформація базувалася на так званих “рекомендаціях Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу”.

У Нацбанку підкреслили, що це неправда. В офіційних документах НБУ немає вимог щодо блокування рахунків за такі операції. Банки й інші фінансові установи продовжують перевірку своїх клієнтів виключно згідно з чинним законодавством і з використанням ризик-орієнтованого підходу.

Національний банк закликав громадян довіряти тільки офіційним джерелам і не піддаватися на фейкові новини.


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