Кримінал

Росіяни продовжують “сафарі” на жителів Херсонщини
8 Січня 2025 13:50
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Атакована військами РФ маршрутка у Херсоні, 6 січня 2025 року / Фото: Херсонська ОВА
Атакована військами РФ маршрутка у Херсоні, 6 січня 2025 року / Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська атакували дроном мікроавтобус на автодорозі поблизу Наддніпрянського у Херсонському районі.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Унаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Також 57-річний чоловік, який знаходився в автотранспорті, отримав поранення і був госпіталізований.

Крім того, росіяни атакували дронами дві вулиці у Бериславі. Загинув місцевий житель (за даними ОВА, йому було 40 років, за даними прокуратури — 52). Також четверо місцевих жителів дістали поранення.

Вже опівдні у Корабельному районі Херсона окупанти скинули вибухівку з дрона на ще одне цивільне авто — без постраждалих.


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