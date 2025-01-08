Суспільство

Норвегія допомогла створити в Україні  центр з підготовки мінно-пошукових собак
8 Січня 2025 11:36
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Підготовка мінно-пошукових собак / Фото: Уряд Норвегії
Підготовка мінно-пошукових собак / Фото: Уряд Норвегії

Норвегія профінансувала створення в Україні центру для підготовки мінно-пошукових собак. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Норвегії.

Центр для навчання собак і кінологів було відкрито в Ромнах за ініціативи неурядової організації Norsk Folkehjelp та Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

У грудні 2024 року Норвегія оголосила про збільшення фінансової підтримки для Norsk Folkehjelp в Україні на 164 мільйони норвезьких крон у 2025 році.

“Міни не роблять різниці між військовими та цивільними особами. Розмінування рятує життя і допомагає убезпечити майбутнє покоління від травм і смертей”, – зазначив міністр закордонних справ Норвегії, Еспен Барт Ейде. Він додав, що робота Norsk Folkehjelp є важливим внеском у створення безпечного майбутнього для України.


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