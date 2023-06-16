Повітряні сили повідомлятимуть про ракети та БпЛА в онлайні

Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

“Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили”, – повідомив Ігнат.