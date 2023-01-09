Суспільство

Повістки через “Дію” не надсилатимуть, – Мінцифри

9 Січня 2023 12:52
29
дія

Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через “Дію”.

Як передає The Village, про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

“Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через “Дію”. У нашому плані роботи поки немає таких завдань”, – пояснив він.

Згідно з постановою Кабміну, у “Дії” має з’явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.

“Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України”, – відзначають у Мінцифри.

“Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в “Дії”. Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень”, – дода Банік.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2023 11:46
49

Дві жінки загинули внаслідок обстрілу ринку у Шевченковому. Поранено 5 осіб, зокрема 10-річну дитину, – прокуратура
9 Січня 2023 12:52
29

Повістки через “Дію” не надсилатимуть, – Мінцифри
9 Січня 2023 11:35
22

Через зниження температури зростає дефіцит електроенергії в енергосистемі, – “Укренерго”
9 Січня 2023 11:05
114

Єдиний крейсер росії «Адмірал Кузнєцов» у критичному стані та не може йти самостійно, – ГУР
9 Січня 2023 09:39
78

Окупанти обстріляли Шевченкове на Харківщині
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
усі думки