Повістки через “Дію” не надсилатимуть, – Мінцифри

Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через “Дію”.

Як передає The Village, про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

“Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через “Дію”. У нашому плані роботи поки немає таких завдань”, – пояснив він.

Згідно з постановою Кабміну, у “Дії” має з’явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.

“Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України”, – відзначають у Мінцифри.

“Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в “Дії”. Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень”, – дода Банік.