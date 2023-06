Пошкодження мостів у Чонгарі значно погіршило логістику окупантів, – британська розвідка

Автомобільні мости в Чонгарі, по яких уранці 22 червня Збройні сили України завдали удару, обслуговували один із двох основних шляхів сполучення між Кримом та окупованою Херсонщиною, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

“Маршрут через мости в Чонгарі – це найпряміший шлях від російського кримського логістичного вузла в Джанкої та запорізького сектору, де Росія наразі захищається від великого українського наступу. Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським матеріально-технічним конвоям знадобилося принаймні на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними шляхами”, – зазначено в повідомленні у твіттері.

Наголошується, що звіти показують, що російська влада майже напевно побудувала заміну понтонного мосту протягом 24 годин після нападу.

“Дуже ймовірно, що переправи обмежені лише військовими. Швидкість, з якою було збудовано альтернативний перехід, свідчить про те, наскільки цей шлях є життєво важливим для російських військових зусиль в окупованій Україні”, – наголошується в повідомленні.

