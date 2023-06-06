Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: Синєгубов розповів про ситуацію

Унаслідок пошкодження аміакопроводу, яке сталося у Куп‘янському районі Харківської області 5 червня, загрози для мешканців немає, як і потреби в евакуації.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, одразу після надходження інформації про пошкодження аміакопроводу були підготовлені евакуаційні автобуси, а також місця для розміщення переселенців у Харкові. Влада прогнозувала, що в разі великого викиду аміаку треба буде вивезти 10 тисяч мешканців району.

“На щастя, на станції спрацювали запобіжні клапани. Завдяки цьому витік аміаку був відносно незначний. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп’янську аміаку в повітрі взагалі нема. Загрози для мешканців району та потреби в евакуації немає”, – розповів Синєгубов.