Понад 80% українців підтримують вступ України в НАТО (опитування)

82% українців підтримують вступ України в НАТО, цей показник тримається на близькому до рекордного рівні.

Такими є результати опитування, проведеного Центром аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За даними соціологів, саме такий відсоток респондентів підтримали курс України в НАТО, якби референдум проводився зараз.

Це більше на 10%, ніж показали настрої українців у червні минулого року, і на 23% більше, ніж у квітні 2022 року.

В опитуванні також йдеться, що навіть більш як через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ, 97% українців вірять у перемогу у війні проти Росії.

74% опитаних вважають, що Україна збереже всі території у межах міжнародно визнаних кордонів, визначених 1991 року.

Опитування проводилося з 1 по 5 лютого Соціологічною групою Рейтинг на замовлення IRI. Було опитано 2000 осіб методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму. Також не опитували українців, які перебувають за межами країни. Статистична похибка не перевищує2%.