Суспільство

Понад 80% українців підтримують вступ України в НАТО (опитування)

23 Березня 2023 12:32
13
читать на русском →
нато

82% українців підтримують вступ України в НАТО, цей показник тримається на близькому до рекордного рівні.

Такими є результати опитування, проведеного Центром аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За даними соціологів, саме такий відсоток респондентів підтримали курс України в НАТО, якби референдум проводився зараз.

Це більше на 10%, ніж показали настрої українців у червні минулого року, і на 23% більше, ніж у квітні 2022 року.

В опитуванні також йдеться, що навіть більш як через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ, 97% українців вірять у перемогу у війні проти Росії.

74% опитаних вважають, що Україна збереже всі території у межах міжнародно визнаних кордонів, визначених 1991 року.

Опитування проводилося з 1 по 5 лютого Соціологічною групою Рейтинг на замовлення IRI. Було опитано 2000 осіб методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму. Також не опитували українців, які перебувають за межами країни. Статистична похибка не перевищує2%.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Березня 2023 12:04
60

“Великий наступ” РФ виявився безуспішною пропагандою, – ГУР
23 Березня 2023 14:45
0

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі відкриє своє представництво в Україні
23 Березня 2023 11:25
41

“Харківський контрнаступ. Земля”: опублікували завершальний фільм трилогії про воєнну розвідку
23 Березня 2023 10:15
77

РФ прагне повернути Куп’янськ — британська розвідка
23 Березня 2023 08:54
31

Під завалами у Ржищеві знайшли 9-го загиблого, рятувальна операція завершена
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки