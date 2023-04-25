Суспільство

Понад 66 тисяч чоловіків скористалися дозволом на виїзд за кордон, більше ніж 9 тисяч не повернулися

25 Квітня 2023 19:24
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кордон

За 11 місяців з початку повномасштабного вторгнення 96 442 чоловіків призовного віку отримали дозвіл на виїзд за кордон через систему «Шлях». З них 66 474 — успішно скористалися цим дозволом, а 9373 виїхали й не повернулися назад в Україну після спливу термінів.

Про це йдеться у попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання гуманітарної та іншої допомоги.

Найбільше випадків, коли чоловіки після отримання дозволу виїхали та не повернулися назад, зафіксували у Харківській, Тернопільській та Волинській областях.

Також прикордонники відмовили у виїзді 3178 чоловікам, які отримали дозвіл через систему «Шлях». Вони не змогли підтвердити мету свого виїзду.


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