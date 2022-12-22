Понад 60 відомих локацій світу вимкнули освітлення у найдовшу ніч на знак підтримки України

У найдовшу ніч 2022 року понад 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною і закликали своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Телеграмі.

“Коли вимикається світло – це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви – це найгірше, що може статись”, – зазначив Зеленський.

За його словами, “це означає, що світло — не єдине, що хочуть забрати, це посягання на кожну частину життя”. Зеленський наголосив, що саме так ми живемо в Україні зараз – захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити.

“У найдовшу ніч 2022 року понад 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з нашою державою і закликали своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень”, – зазначив Президент.

Він наголосив, що така підтримка надзвичайно важлива для нас.

“Дякую нашим справжнім друзям! Дякую всім, хто долучається до акції”, – додав Президент.

Також у Телеграмі оприлюднено відео, на якому зафільмовано, як до акції долучилися Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим, Прага, Брюссель, Страсбург, Порту, Вільнюс, Ватикан, Будапешт, Софія, Варшава, Единбург, Цетинє, Сідней, Онтаріо.