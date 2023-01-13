Померла єдина донька Елвіса Преслі

Співачка Ліза Марі Преслі, єдина дитина покійного Елвіса Преслі, померла у 54-річному віці.

Про це повідомляє Associated Press.

54-річну доньку Елвіса Преслі було знайдено непритомною у своєму будинку в Каліфорнії. Ліза Марі Преслі була терміново доставлена ​​до лікарні за допомогою швидкої. У госпіталі медики були змушені ввести співачці адреналін та зробити їй непрямий масаж серця.

Через кілька годин смерть жінки у лікарні Лос-Анджелеса підтвердила її мати Прісцилла.

“З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна донька Ліза Марі покинула нас. Вона була найпристраснішою, сильною та люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала”, – йдеться у заяві Прісцилли Преслі.