Суспільство

Померла єдина донька Елвіса Преслі

13 Січня 2023 07:32
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музика

Співачка Ліза Марі Преслі, єдина дитина покійного Елвіса Преслі, померла у 54-річному віці.

Про це повідомляє Associated Press.

54-річну доньку Елвіса Преслі було знайдено непритомною у своєму будинку в Каліфорнії. Ліза Марі Преслі була терміново доставлена ​​до лікарні за допомогою швидкої. У госпіталі медики були змушені ввести співачці адреналін та зробити їй непрямий масаж серця.

Через кілька годин смерть жінки у лікарні Лос-Анджелеса підтвердила її мати Прісцилла.

“З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна донька Ліза Марі покинула нас. Вона була найпристраснішою, сильною та люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала”, – йдеться у заяві Прісцилли Преслі.


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