Суспільство

Помер Роббі Колтрейн – актор з “Гаррі Поттера”, що виконав роль Геґріда У віці 72 років помер шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий роллю Рубеуса Геґріда у франшизі «Гаррі Поттера». Про це повідомляє The Guardian. Про смерть повідомила його агенція, а офіційну причину поки не називають. Поділитися:



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