Суспільство

Помер Роббі Колтрейн – актор з “Гаррі Поттера”, що виконав роль Геґріда

14 Жовтня 2022 20:17
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кіно

У віці 72 років помер шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий роллю Рубеуса Геґріда у франшизі «Гаррі Поттера».

Про це повідомляє The Guardian.

Про смерть повідомила його агенція, а офіційну причину поки не називають.


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