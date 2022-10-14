Помер Роббі Колтрейн – актор з “Гаррі Поттера”, що виконав роль Геґріда

У віці 72 років помер шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий роллю Рубеуса Геґріда у франшизі «Гаррі Поттера».
Про це повідомляє The Guardian.
Про смерть повідомила його агенція, а офіційну причину поки не називають.
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У віці 72 років помер шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий роллю Рубеуса Геґріда у франшизі «Гаррі Поттера».
Про це повідомляє The Guardian.
Про смерть повідомила його агенція, а офіційну причину поки не називають.
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