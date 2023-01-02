Польща готова прийняти у себе культурні цінності з України на час війни

Польща готова прийняти на зберігання культурні цінності з України на період російсько-української війни.

Про це заявив заступник міністра культури і національної спадщини Польщі Ярослав Селлін.

За його словами, польська сторона має підготовлені склади у бібліотеках і в архівах музеїв, які готові прийняти колекції, якщо Україна ухвалить рішення їх вивезти.

Селлін зауважив, що зараз українці хочуть переміщувати культурні цінності до безпечніших місць у межах країни. Проте цих місць не так багато, оскільки від російських обстрілів потерпає уся територія України.

Заступник міністра розповів, що з Львівської картинної галереї вивезли на зберігання до Польщі картини художника Яцека Мальчевського. Сьогодні вони виставлені для огляду у залах Національного музею в Познані.

Польський посадовець відзначив, що його країна від початку повномасштабного вторгнення росії активно допомагає Україні зберігати об’єкти культурної спадщини, зокрема постачаючи матеріали для захисту від вибухів і пожеж пам’ятників, фасадів будинків, костелів, музеїв тощо.

«Ми також допомагаємо українцям робити інвентаризацію знищених культурних об’єктів. Є багато сакральних об’єктів, які знищено. Ми допомагатимемо українцям відбудовувати ці об’єкти, коли війна завершиться», — додав Селлін.