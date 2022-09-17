Суспільство

Піротехніки розміновують деокупований Ізюм

17 Вересня 2022 11:04
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На Харківщині нині працює близько 200 рятувальників, тільки в Ізюмі сьогодні перебуває 35 піротехніків ДСНС.

Як зазначив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС України Олег Бондар, основним завданням наразі є розмінування територій, які потрібні для роботи рятувальників. Окрім цього, вкрай важливе розмінування систем життєзабезпечення, зокрема, електромереж, газопостачання, водопостачання.

«Також нашим фахівцям звичайні громадяни повідомляють про можливі вибухонебезпечні предмети на вулицях або подвір’ях. Тоді ми негайно вирушаємо до людей і надаємо допомогу, аби прибрати це смертоносне залізо від цивільного населення», – сказав Олег Бондар.

За попередньою оцінкою фахівців, 80% Ізюма зруйновано.

Заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Василь Сніцар розповів, що внаслідок скинутих російськими літаками авіабомб вранці 9 березня було зруйновано два будинки в Ізюмі. За інформацією місцевого жителя, під завалами досі можуть перебувати тіла. Тому нині там працюють рятувальники.

«Першочергово ми заїхали в Балаклію, зараз наша частина вже працює в Ізюмі. Першочергово ми проводимо обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. У нас на сьогодні зведений загін – це 200 рятувальників, які приїхали з Києва та Київської області, Полтавської області та інших піротехнічних розрахунків. Наше завдання допомогти місцевій владі відновити життя в цих населених пунктах, щоб люди могли повертатися до свого міста», – додав Василь Сніцар.

Він наголосив, що перебувати в Ізюмі досить небезпечно, адже й досі є цілі вулиці, де лежать протипіхотні міни та залишки тих мін, які навіть заборонені Женевською конвенцією.


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