Суспільство

Під окупацією знаходятся 24 населені пункти Харківщини, – Синєгубов

31 Жовтня 2022 13:24
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окупація

На Харківщині Збройні сили України воюють за звільнення 24 населених пунктів, ворог чинить активний спротив.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Наші Збройні сили ведуть активну боротьбу за звільнення наших територій. У нас ще залишилися під окупацією в середньому 24 населені пункти. Чому я кажу “в середньому”, тому що ситуація дійсно міняється на фронті, вона мінлива. Однак наші ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше повністю звільнити область”, – сказав керівник ОВА.

Синєгубов наголосив, що російські загарбники чинять активний спротив і не збираються відходити: “Там дійсно гаряче”.

Він зазначив, що наразі лінія фронту змінилася, тож триває робота з укріплення позицій, однак укріплюється і противник.

“Будуються оборонні та фортифікаційні споруди. У нас, нагадаю, 315 кілометрів кордону з Російською Федерацією. Росіяни так само укріплюються зі своєї території. Дійсно, в них ведеться будівництво по укріпрайонах, бетонних спорудах”, – сказав голова ОВА.


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