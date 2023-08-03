Під Москвою зайнявся киснево–акумуляторний склад. Йому нібито передував вибух

Під Москвою біля села Ачкасове спалахнула пожежа на місцевому киснево–акумуляторному складі. У небі видно стовп білого диму. За даними ЗМІ, перед пожежею пролунав вибух.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними Baza, на складі в селі пролунав вибух. Водночас Mash пише, що пожежа зайнялась на акумуляторному заводі у Воскресенську, а попереднього вибуху не було.

За даними Telegram-каналу, горить цех із виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі надано другий ранг небезпеки, проводиться евакуація людей з цеху.

МНС росії повідомило, що у Воскресенському міському окрузі вогонь поширився площею 200 квадратних метрів. Евакуйовано 7 людей, інформація уточнюється.