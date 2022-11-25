У п’ятницю, 25 листопада, під Харковом пролунали звуки вибухів.
“Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Попередньо – без постраждалих.
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У п’ятницю, 25 листопада, під Харковом пролунали звуки вибухів.
“Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Попередньо – без постраждалих.
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