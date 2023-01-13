Суспільство

Під час ремонту Т-72 у Бєлгородській області РФ здетонував боєзапас, один танк знищено

13 Січня 2023 10:45
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росія

Під час ремонту танка Т-72 у Бєлгородській області здетонував боєзапас – один танк знищено, два інші пошкоджено.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа на ремонтно-технічній базі розпочалася ввечері 12 січня. За попередніми причинами НП виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

“Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати. Пожежники приїхали на місце НП через дві години після загоряння та загасили вогонь за півгодини. Постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні.


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