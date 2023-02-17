Суспільство

Перший із батальйонів ЗСУ закінчив підготовку з БМП Bradley, – Пентагон

17 Лютого 2023 21:23
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зброя

Перша група українських військовослужбовців закінчила навчання на військовій базі США у Німеччині.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.

Як повідомив генерал Райдер, перша група з 635 українців завершила курс на полігоні Графенвер у Німеччині, на якому підрозділи армії США проводять загальновійськові та маневрені навчання. За словами Райдера, батальйон також тренувався працювати з БМП Bradley.

Генерал також сказав, що наступний батальйон у складі 710 військовослужбовців ЗСУ вже розпочав тренування там же – у Графенвері. Для навчання будуть використовуватися БМП Bradley та самохідна гаубиця M109 Paladin. Крім того, наступного тижня ще 890 військовослужбовців ЗСУ розпочнуть тренування на БТР Stryker.


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