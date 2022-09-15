Суспільство

Перші пенсії на звільненій Харківщині вже доставили у Балаклію і Гракове

15 Вересня 2022 20:45
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На звільнених від РФ територіях Харківської області триває активна виплата пенсій – зокрема, перші пенсії вже були доставлені пересувними відділеннями Укрпошти у звільнені від росіян Балаклію та Гракове.

Про це поінформувала пресслужба Мінреінтеграції України.

«Перші пенсії вже доставлені пересувними відділеннями Укрпошти у звільнені від окупантів Балаклію та Гракове на Харківщині. Пенсіонерам, які не виходять з дому, гроші розвезуть по домівках до кінця тижня», – уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що наразі проводиться виплата пенсій за квітень, травень та вересень – згідно з відомостями з Пенсійного фонду України. «Щойно з’являться відомості за решту місяців, будуть здійснені виплати і за них. Очікується, що це може бути вже на початку жовтня», – заявили у відомстві.


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