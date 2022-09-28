Перші мобілізовані з Росії вже на фронті, – Гайдай

«Часткову мобілізацію» в Росії оголосили лише тиждень тому, а перші призовники вже дісталися фронту. Зокрема, поповнення прибуло до підрозділів 1-го танкового полку 2-го мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Підготовка з ними (мобілізованими – ред.) не проводилася взагалі. Як із тими, кого примусово забрали на окупованій частині Луганщини. Але добрих новин для них нема. Є для нас», – написав Гайдай.

Відомо про прибуття мобілізованих ув’язнених. Ними також поповнили розбиті підрозділи.