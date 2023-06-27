Переважна більшість українців виступають за закриті кордони з РФ і візи (опитування)

Більшість українців (79%) хочуть мати закриті кордони, візи з Росією, лише 10% хотіли б, щоб країни були дружніми, 1% – об’єднання країн в одну, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

“КМІС понад 15 років ставить респондентам моніторингове запитання, якими українці бачать відносини України з Росією. У травні 2023 року КМІС знову поставив це запитання у своєму опитуванні і доцільно розглянути динаміку поглядів за 10 років… Перед Революцією гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами… Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми”, – повідомляється на сайті КМІС.

Дослідники зазначають, що після широкомасштабного вторгнення частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з державою-агресором зросла до 79%, ідентичний показник був також у липні 2022 року та травні 2023 року.

Окрім цього, згідно з опитуванням, закриті кордони з Росією хочуть мати 75% жителів сходу та 73% – півдня. До 2014 року в усіх регіонах переважна більшість українців бачили країни дружніми з відкритими кордонами, без віз і митниць.

При цьому 70% тих, хто спілкується вдома переважно або тільки російською мовою, вважають, що з РФ потрібно мати закриті кордони, візи і митниці.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус” упродовж 26 травня – 5 червня 2023 року.

За допомогою методу телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) було опитано 984 респондентів, які мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.