Суспільство

Перед наступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами

11 Вересня 2022 17:02
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Українські військові перед контрнаступом запускають в бік позицій ворога агітаційні снаряди з інструкціями, як здатися в полон.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

“Один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості, де нема інтернету. Запуск агітаційних снарядів.

Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть”, – повідомила Маляр.


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