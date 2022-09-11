Перед наступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами

Українські військові перед контрнаступом запускають в бік позицій ворога агітаційні снаряди з інструкціями, як здатися в полон.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

“Один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості, де нема інтернету. Запуск агітаційних снарядів.

Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть”, – повідомила Маляр.