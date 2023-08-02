Папа Римський закликав шукати “креативні способи” припинити війну

Папа Римський Франциск під час візиту до Португалії дорікнув Європі у тому, що країни не пропонують “креативних способів” припинити війну в Україні. Про це повідомляє Vatican News.

“Ми пливемо бурхливими хвилями океану історії та спостерігаємо нестачу відважних шляхів до миру. Дивлячись із сердечними почуттями на Європу, на характерний для неї дух діалогу, хочеться запитати: куди ж ти пливеш, якщо не пропонуєш світові шляхів миру, креативних способів припинити війну в Україні та численні конфлікти, які кров’ю обагряють світ?”, – зазначив Франциск.

Глава Святого Престолу засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, зазначивши, що це призводить до “виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров’я, держави загального добробуту”.

Понтифік додав, що мріє про Європу, “яка використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів”.