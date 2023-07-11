Суспільство

Озеро на Північній Салтівці у Харкові покрилося рожевими плямами

11 Липня 2023 09:58
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екологія

У Харкові на Північній Салтівці на поверхні озера в Манжосовому яру утворилися рожеві плями.

За даними обласної Держекоінспекції, рожевий колір води, ймовірно, утворився через водорослі, однак екологи взяли зразки води, щоб провести дослідження.

“Під час обстеження інспекторами було зафіксовано, що частина поверхні озера була вкрита буро-зеленими водоростями, вода має притаманний природній водоймі запах та колір. Жодних слідів присутності сторонніх речовин на поверхні озера візуально не спостерігалось, фактів загибелі водних живих біоресурсів не виявлено”, — сказано у повідомленні.


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