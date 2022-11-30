ОП прокоментував заяву фон дер Ляєн про втрати України у війні

В Офісі Президента прокоментували заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше заявила, що Україна втратила у війні з Росією близько 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних.

Про це повідомляє Суспільне.

Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

Він додав, що президент Зеленський оприлюднить офіційні дані, “коли настане слушний момент”, адже це чутлива інформація.

Відеофрагмент виступу був опублікований на офіційній сторінці глави ЄК у твіттер. Однак, згодом цей фрагмент був видалений, а на сторінці завантажене нове відео без даних про кількість загиблих військових та цивільних.

Суспільне звернулось до Єврокомісії з проханням прокоментувати озвучені дані.