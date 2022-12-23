Окупанти збільшили обсяги перекидання на фронт особового складу і техніки, – Генштаб

Росіяни збільшили обсяги перевезення залізницею особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом доби противник завдав 1 ракетний, 4 авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському – намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.
Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території Білорусі польовий шпиталь.
- На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області.
- На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема це – Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка і Коломийчиха Луганської області.
- На Лиманському напрямку окупанти знову завдали вогневого ураження по районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони двадцяти двох населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Окрім того, авіаудари зафіксовано біля Спірного та Білогорівки.
- На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад сорок населених пунктів. Зокрема це – Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.
З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.
Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.