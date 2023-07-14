Окупанти використовують погану погоду для повітряних атак, – Ігнат

Російсько-окупаційні війська використовують погіршення погодних умов для повітряних атак по території України. Така ситуація була зокрема цієї ночі, 14 липня.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону.

«Ворог використовує не лише темну пору доби. Можливо, дещо хотів скористатися «примхами» погоди. Якщо [є] хмарність, це теж ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об’єкт, повітряну ціль, тому що [треба] прицілитися по ньому»,— зазначив він.

Також погода впливає на дії будь-яких об’єктів, які перебувають у небі, та на роботу пілотованої авіації тощо. Водночас що стосується крилатих ракет і «Шахедів», то на них погода не сильно впливає, тому що вони летять за заданим маршрутом.

«Ну, можливо, буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на «Шахеди», які запускають через Азовське море… Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть у таку погоду, коли є і хмарність, і зливи», — додав Ігнат.