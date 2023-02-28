Окупанти намагаються створити умови для наступу на окремих ділянках на Запоріжжі та Херсонщині

Російські окупанти не припиняють штурмувати Бахмут Донецької області, у Херсонській та Запорізькій областях на окремих ділянках окупанти намагаються створити умови для переходу у наступ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Постраждали, зокрема, Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

У Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань. Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду.

Останнім часом російські окупанти стали активніше займатись мародерством на тимчасово захопленій території Херсонської області, зокрема, у місті Олешки. Особливим об’єктом уваги загарбників є транспортні засоби.