Суспільство

Один із дронів впав біля резиденції Путіна під Москвою, – ЗМІ

30 Травня 2023 11:43
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росія

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це повідомляє Telegram-канал “Можем объяснить”.

Повідомляється, що російські федеральні телеканали практично нічого не повідомляють про наймасштабнішу з початку війни РФ проти України атаку безпілотників на Москву та область.

“Ймовірно, це була психологічна атака, причому на місця, населені путінською елітою. У Москві – це престижні південно-західні мікрорайони. У Підмосков’ї – Рублівське шосе та його околиці, де мешкають наближені Путіна: олігархи та чиновники”, – вважають ЗМІ.

Зазначається, що один із безпілотників впав у селищі Іллінське – за 3 км від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Дрони падали і в інших місцях. Наприклад, у селищі Знам’янське, де знаходиться маєток путінського друга Геннадія Тимченка. По сусідству – резиденція прем’єра Михайла Мішустіна та будинок екс-зятя диктатора Кирила Шамалова. Поруч живуть батько губернатора Підмосков’я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Поруч із селом Жуківка у котеджному селищі “Іллінське поле” стоять один навпроти одного особняки найближчих друзів Путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. А по сусідству знаходиться будинок коханки Шойгу Олени Шебунової. У селищі “Ландшафт” – будинок у першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. У Барвісі будинок у президента “Роснефти” Ігоря Сечіна. Колишнбою дачею Мікояна володіє голова “Росгвардії” Віктор Золотов.


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