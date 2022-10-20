Суспільство

“Нова пошта” планує відкрити 20 мобільних відділень для роботи на деокупованих територіях

20 Жовтня 2022 12:16
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нова пошта, Деокупація

“Нова пошта” відкрила спеціальне мобільне відділення у смт Рогань Харківської області, яке може працювати без доступу до е/е, та планує збільшити їх кількість до 20 для роботи на окупованих територіях.

“Це вже друга модель інноваційного мобільного відділення, яке створено на базі БДФ-контейнера для перевезення посилок. Воно може обслуговувати до 10 тис. посилок на місяць”, – йдеться у повідомленні “Нової пошти”.

Згідно з ним, мобільне відділення має гідравлічні опори, які дають змогу швидко опустити контейнер після транспортування та відрегулювати висоту для комфортного обслуговування клієнтів. Зовні мобільне відділення обладнане металевими 3D-панелями, що полегшує конструкцію, а всередині використано вбудовані підвісні розкладні полиці для зберігання та пакування посилок.

Крім того, нова модель обладнана вбудованим поштоматом на 62 комірки, в який можна відправити посилку вагою до 20 кг і розміром 40х60х30 см.

Крім того, відділення оснащене модулем Starlink і мешканці можуть користуватися інтернетом безкоштовно, щоб зв’язатися з рідними або замовити товари з інтернет-магазинів та аптек.

“Нова пошта” нагадує, що вже відновила роботу у 50 звільнених населених пунктах у Донецькій області, на Херсонщині та Харківщині.


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