Наразі окупанти використовують втричі менше снарядів на добу, ніж дозволяли собі влітку, – Череватий

Раніше російські окупанти випускали 60-80 тисяч снарядів на добу, зараз ця кількість зменшилася до 20 тисяч снарядів.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий.

“Наразі ці 20 тисяч росіяни використовують на менших відрізках фронту, наприклад у тому ж Бахмутському чи Авдіївському, частково Лиманському та Куп’янському напрямках. Раніше вони могли собі дозволити по всьому фронту поливати наших військових — 60 тисяч снарядів на добу. Ви пам’ятаєте літні бої, коли вони просто створювали “вогневий вал” і “дощ” зі снарядів, і наші воїни по всьому цьому периметру стояли й не давали їм прорватися. То зараз вони зосередилися на конкретних напрямках.

Тому що вони не розраховували на таку велику за часом війну, а отже, на таку динаміку витрачання боєприпасів, яка, по суті, дорівнює Другій світовій війні. Тож навіть їхні, здавалося б, нескінченні боєприпаси починають закінчуватися. Вони довозять їх з дедалі більш віддалених регіонів Росії. Також, за нашими даними, вже шукають по світу в країнах, де є радянська зброя, номенклатуру боєприпасів 122-го, 152-го калібрів. Тому що вони розуміють, що якщо війна й надалі триватиме в такому темпі й у них теж буде питання з боєприпасами”, — відзначив Череватий.