Суспільство

Над московським аеропортом «Внуково» закривали повітряний простір

24 Квітня 2023 20:19
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росія

Над московським аеропортом «Внуково» 24 квітня закривали повітряний простір через інформацію про безпілотник.

Про це пишуть російські видання «РИА Новости» та ТАСС з посиланням на екстрені служби.

Зрештою у пресслужбі аеропорту запевнили, що він працює у звичайному режимі, а повітряний простір нібито відкритий.

Це вже не перший такий випадок у росії за останні місяці: 28 лютого санкт-петербурзький аеропорт «Пулково» припиняв приймати літаки. Низка російських ЗМІ повідомляли, що там закрили повітряний простір через невідомий летючий об’єкт.


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