Суспільство

Над Києвом ППО збила БПЛА Bayraktar, який втратив керування

5 Травня 2023 06:58
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У четвер ввечері над Києвом захисники збили український безпілотник турецького виробництва “Bayraktar”, оскільки він був некерований і міг завдати шкоди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

“4 травня близько 20 години у Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!

Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються”, – йдеться у повідомлені.

У Повітряних силах Збройних сил України припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника.

Причини події встановлюються.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.


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