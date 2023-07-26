Суспільство

На Запорізькому напрямку аеророзвідники врятували двох бійців ЗСУ за допомогою дронів

26 Липня 2023 10:01
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війна, дрони

Українські аеророзвідники за допомогою дронів змогли врятувати двох військових, один з яких був тяжко поранений. Вони опинилися за кілька сотень метрів від позицій окупантів.

“На Запорізькому напрямку аеророзвідники бригади “Кара-Даг” Гвардії наступу виявили поранених побратимів із танкової бригади ЗСУ”, – йдеться в повідомленні МВС.

За допомогою дронів гвардійці допомогли з водою, ліками та вказали правильний маршрут для евакуації.

“Пийте воду та йдіть за дроном – там наші”, – йшлося в записці військовим, що потребували порятунку. Таким ж чином, військовим скинули воду та ліки.


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