На ЗАЕС пройшла ротація місії МАГАТЕ

Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) повідомила в понеділок про чергову ротацію персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, що відбулася 27 квітня.

За інформацією на сайті ДІЯРУ, від початку роботи постійної моніторингової групи агентства з вересня 2022 року це вже восьма група експертів.

При цьому наголошується, що окупанти своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на цьому об’єкті.

“Незважаючи на постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські окупанти своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на атомній станції, яка за період окупації суттєво деградувала”, – наголосили в ДІЯРУ.

Як доповнили в ДІЯРУ, у цьому особисто міг переконатися генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час свого візиту на ЗАЕС місяць тому.

Постійні моніторингові місії МАГАТЕ діють також на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС. Остання перебуває на етапі виведення з експлуатації. Розміщення місій агентства на всіх українських АЕС відбулося у відповідь на офіційний запит України.