Суспільство

На Таврійському за добу ворог втратив 4 роти вбитими та пораненими, – Тарнавський

26 Червня 2023 14:13
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війна

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед. Вже є звільнені території і наш рух продовжується.

Про це повыдомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

За його словами, упродовж минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдання”, – уточнив він.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти.

Знищено 15 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА “Supercam”, самохідна артилерійська установка 2С3 “Акація” та автомобільна техніка. Також було знищено склад боєприпасів ворога.


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