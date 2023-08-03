На Таврійському напрямку зосереджено 150 тисяч російських окупантів, – ЗСУ

Заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” зі стратегічних комунікацій Серій Кузьмін розповів, що на таврійському напрямку російські окупанти постійно поновлюють свої резерви, знімаючи підрозділи з інших місць. Зараз на цій ділянці фронту зосереджено 150 тисяч росіян, переважно це представники 35-ї, 36-ї, 5-ї та 58-ї загальновійськових армій, зауважив він під час телемарафону.

За словами Кузьміна, для більш активного просування захисникам не вистачає авіації, ППО та техніки для розмінування. Але й це не перешкоджає ЗСУ робити так, що за добу ворожа сторона втрачає по 2-3 роти.

“На нашому напрямку за останню добу, якщо брати санітарні втрати окупантів, то це 178 людей, трьох ми взяли в полон, і безповоротні їх втрати – близько 129 осіб. Втрати їх суттєві, це фактично 2-3 роти щоденно на нашому напрямку ворог втрачає”, – повідомив він.