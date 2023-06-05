Суспільство

Українські сили продовжують оборону, на деяких напрямках переходять до наступальних дій – Маляр

5 Червня 2023 17:08
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війна

Українські військові переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українські військові продовжують оборону, яку почали 24 лютого 2022 року.

“Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій”, – написала вона.

Маляр зауважила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом. Вони досягають успіху та займають панівні висоти.

При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

На півдні противник також перебуває в обороні. Там тривають бої місцевого значення.

Заступниця міністра оборони також зауважила, що окупанти активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Пізніше Маляр додала, що наступальні дії на східному фронті здійснюють війська Оперативно стратегічного угруповання військ “Хортиця”. 

“Наші частини у ході ведення боїв просунулися  вперед на декількох напрямках:

  • Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м
  • Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м”.

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