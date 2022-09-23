Суспільство

На Миколаївщині росіяни продали ЗСУ трофейну бронетехніку, – Кім

23 Вересня 2022 12:23
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На Миколаївщині ЗСУ отримали першу трофейну бронетехніку, яку продали російські військові.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Телеграмі.

«У нас з’явилася перша російська бронемашина «Тигр», яка була не віджата, а продана їхніми військовими. Правда, у нього на фільтрі кришка від каструлі, але ми це виправимо. Хочу сказати, що росіянам набагато легше не купляти «Ладу» на похоронні гроші, а продати нам свою військову техніку, а на отримані кошти вже придбати собі те авто», – зазначив Кім.


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