На Миколаївщині медики по Skype приймали пологи в новорічну ніч

У Миколаївській області в новорічну ніч акушерка по Skype допомогла жінці народити дитину, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, пологи у жінки розпочалися увечері 31 грудня. До неї відправили швидку, але машина застрягла в багнюці. Тому на допомогу поїхали працівники ДСНС.

Згодом до породіллі підключили акушерку з Нової Одеси, яка допомагала народжувати по Skype. А безпосередньо пологи приймала медсестра із Бузької лікарні.

Поки швидку діставали із бруду, жінка народила дівчинку, розповів Кім.

Загалом протягом 1 січня у Миколаївській області народилося 12 дітей: 5 дівчаток та 7 хлопчиків.