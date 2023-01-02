Суспільство

На Миколаївщині медики по Skype приймали пологи в новорічну ніч

2 Січня 2023 07:54
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У Миколаївській області в новорічну ніч акушерка по Skype допомогла жінці народити дитину, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, пологи у жінки розпочалися увечері 31 грудня. До неї відправили швидку, але машина застрягла в багнюці. Тому на допомогу поїхали працівники ДСНС.

Згодом до породіллі підключили акушерку з Нової Одеси, яка допомагала народжувати по Skype. А безпосередньо пологи приймала медсестра із Бузької лікарні.

Поки швидку діставали із бруду, жінка народила дівчинку, розповів Кім.

Загалом протягом 1 січня у Миколаївській області народилося 12 дітей: 5 дівчаток та 7 хлопчиків.


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