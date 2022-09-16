На Харківщині відновлюють залізничне сполучення до Дергачів та Чугуєва

Чотири потяги відновлюють за маршрутом “Харків-Дергачі” та ще три — “Харків-Чугуїв”. Відновлені маршрути запрацюють з 19 вересня.

Про це повідомили 16 вересня в “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення з Харківщиною. Так, з 19 вересня почнуть курсувати поїзди сполученням Харків-Дергачі та Харків-Чугуїв”, — йдеться у повідомленні.

Поїзд на шляху до Дергачів зупинятиметься на станціях Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна.

Розклад відновлених маршрутів можна подивитися за посиланням.