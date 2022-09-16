Суспільство

На Харківщині відновлюють залізничне сполучення до Дергачів та Чугуєва

16 Вересня 2022 15:57
34

Чотири потяги відновлюють за маршрутом “Харків-Дергачі” та ще три — “Харків-Чугуїв”. Відновлені маршрути запрацюють з 19 вересня.

Про це повідомили 16 вересня в “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення з Харківщиною. Так, з 19 вересня почнуть курсувати поїзди сполученням Харків-Дергачі та Харків-Чугуїв”, — йдеться у повідомленні.

Поїзд на шляху до Дергачів зупинятиметься на станціях Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна.

Розклад відновлених маршрутів можна подивитися за посиланням.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
усі думки
ТОП-новини
16 Вересня 2022 18:59
18

ЗСУ відбили ворожі атаки на Бахмут та Авдіївку, – Генштаб
16 Вересня 2022 18:42
25

Зеленський вимагає визнати РФ спонсором тероризму
16 Вересня 2022 17:23
27

На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл
16 Вересня 2022 16:07
54

ООН направить місію до місця масових поховань в Ізюмі
16 Вересня 2022 14:48
154

Удар росіян по Кривому Рогу: ракети вдарили по гідротехнічних спорудах
Останні новини
усі новини